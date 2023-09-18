В Донском пьяный водитель автомобиля Skoda столкнулся с легковушкой «ВАЗ» Фото: материалы пресс-служб

В Донском на улице Чапаева вечером 16 сентября произошло ДТП. Там примерно в 17:55 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,783 мг/л) и управляя автомобилем Skoda Octavia, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21120», за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал 45-летняя женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ». Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.