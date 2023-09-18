В Узловой автоледи на машине Volkswagen сбила 38-летнего мужчину Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Узловой на улице Гагарина вечером 15 сентября произошло ДТП. Там примерно в 12:30 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 30-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Bora, совершила наезд на 38-летнего мужчину, который двигался по проезжей части без световозвращающих элементов в попутном направлении с транспортными средствами, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал мужчина-пешеход. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.