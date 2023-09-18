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НовостиОбщество18 сентября 2023 13:08

Дорогу в Ленинском районе Тулы привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Михаил КОРЕНЮГИН
Дорогу в Ленинском районе Тулы привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Дорогу в Ленинском районе Тулы привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Фото: материалы пресс-служб

На автомобильной дороге «Тула-Ленинский», проходящая вблизи МБОУ «Центр образования № 28» и МБОУ «Центр образования № 55 им. А.И. Миронова», образовались выбоины и просадки, а также разрушилась часть сборных конструкций и утратилась светотехническая характеристика световозвращающих элементов.

При этом государственное учреждение ГУ ТО «Тулаавтодор» своевременно не провело комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния объекта, а данные повреждения создавали небезопасное дорожное движение возле образовательных учреждений.

После вмешательства прокуратуры дорожное покрытие привели в соответствие с нормативными требованиями. Также одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.