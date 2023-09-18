В Тульской области сотрудники полиции накрыли лабораторию по производству наркотиков Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области сотрудники полиции задержали двух 24-летних мужчин, который организовали нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

В доме на территории дачного участка, расположенного в СНТ около деревни Волково, злоумышленники оборудовали лабораторию по производству мефедрона. В ходе обыска, сотрудники правоохранительных органов изъяли астиковые емкости с химическими веществами и прекурсорами, реактор, колбы, весы, мерные стаканы, средства индивидуальной защиты, а также более 800 граммов готового наркотика.

Мужчины рассказали, что на протяжении длительного времени делали тайники-закладки. В конце весны куратор Интернет-площадки по продаже наркотиков предложил им самим заняться изготовлением запрещенного вещества, после чего с ними были провели обучающие занятия и предоставили необходимые для производства оборудование и химические составляющие.

Также Во время обысков по месту проживания задержанных были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, в которых обнаружена переписка с куратором, весы, упаковочный материал, более 50 подготовленных к сбыту мелких закладок. Все улики направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр.

В отношении мужчин возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.