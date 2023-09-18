Более 3000 юных туляков участвуют в фестивале «Школьное ГТО-2023» Фото: материалы пресс-служб

До 24 сентября в Тульской области проходит фестиваль «Школьное ГТО-2023», который объединил школьников во всех муниципальных образованиях региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Только за первую неделю мероприятия к испытаниям комплекса приступили более 3000 ребят. 17 сентября в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» прошел муниципальный этап с участием тульских школьников.

Самые юные участники движения ГТО – I ступень выполняли комплекс испытаний, таких как: бег 10 метров, наклон из положения стоя на гимнастической скамье, метание мяча, прыжок в длину с места, челночный бег 3 по 10 метров.