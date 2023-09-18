8 октября в Тулу прибудет копия чудотворного Годеновского Креста Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 октября в Тулу привезут копию чудотворного Годеновского Креста. Об этом сообщает пресс-служба Тульской Епархии.

Святыня будет находится с 7:00 до 19:00 в храме преподобного Сергия Радонежского, расположенном на улице Октябрьской.

Также 8 октября в 15:00 в Духовно-просветительском центре имени священномученика Онисима, епископа Тульского на Кладбищенском переулке пройдет лекция кандидата богословия диакона Илии Кокина «Что определяет мой выбор и при чем тут Христос?».