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НовостиОбщество18 сентября 2023 11:25

8 октября в Тулу прибудет копия чудотворного Годеновского Креста

Святыня будет находится в храме преподобного Сергия Радонежского
Михаил КОРЕНЮГИН
8 октября в Тулу прибудет копия чудотворного Годеновского Креста

8 октября в Тулу прибудет копия чудотворного Годеновского Креста

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 октября в Тулу привезут копию чудотворного Годеновского Креста. Об этом сообщает пресс-служба Тульской Епархии.

Святыня будет находится с 7:00 до 19:00 в храме преподобного Сергия Радонежского, расположенном на улице Октябрьской.

Также 8 октября в 15:00 в Духовно-просветительском центре имени священномученика Онисима, епископа Тульского на Кладбищенском переулке пройдет лекция кандидата богословия диакона Илии Кокина «Что определяет мой выбор и при чем тут Христос?».