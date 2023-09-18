В Туле безработный молодой человек украл брюки из магазина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась директор магазина по продаже молодежной одежды. Она рассказала, что из торгового зала, расположенного на улице М. Горького, украли брюки.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее неоднократно судимый 19-летний молодой человек, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку по факту преступления. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.