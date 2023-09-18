88% зерновых и зернобобовых культур убрали в Киреевском районе Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе по состоянию на 17 сентября убрано 88% зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

На данный момент сельскохозяйственным организациям обмолочено более 22200 гектар, намолочено 89425 тонн зерна, масличные убраны с площади 1585 гектар и собрано 2724 тонны семян.

Также продолжается уборка картофеля. С площади 344,5 гектар уже собрано 12454 тонны, а посеяно 8114 гектар озимых культур.