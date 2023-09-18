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НовостиОбщество18 сентября 2023 10:12

На 67 ложных вызовов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю

На территории региона было зарегистрировано 22 пожара
Михаил КОРЕНЮГИН
На 67 ложных вызовов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю

На 67 ложных вызовов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 11 по 17 сентября пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлены 800 выездов, - сообщают в ведомстве. При этом 67 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона было зарегистрировано 22 пожара, в которых пострадал один человек.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 25 раз.