Туляки приняли участие во Всероссийском забеге «Кросс нации-2023» Фото: материалы пресс-служб

16 сентября в Тульской области прошел Всероссийский забег «Кросс нации-2023», которое проводится одновременно во всех субъектах страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

В мероприятии приняли участие порядка 5000 жителей Тулы, Белева, Алексина, Щекино, Ефремова, Ясногорска, Новогуровского, Черни, Узловой, Новомосковска, а также студенты высших учебных заведений и колледжей.

В Туле площадкой массового забега стал Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова. Участники состязались на трёх дистанциях в зависимости от возраста и уровня подготовки: 300 метров, 500 метров, 1 километр и 4 километра.

Победителям и призерам мероприятия вручили грамоты медали и подарки, а лучшим бегунам — памятные кубки. Стоит отметить, что самому опытному участнику было 79 лет. При этом самом юному — 11 месяцев.