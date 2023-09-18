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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 8:19

В Туле на проспекте Ленина 16-летний подросток упал с моста

Юношу госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на проспекте Ленина 16-летний подросток упал с моста

В Туле на проспекте Ленина 16-летний подросток упал с моста

Фото: соцсети

Утром 18 сентября в Туле на проспекте Ленина, возле ТГПУ им. Л.Н. Толстого, подросток упал с моста. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По предварительной информации, на месте происшествия работала реанимационная бригада, которая госпитализировала 16-летнего юношу в больницу.

В связи с этим следственный комитет России по Тульской области организовал доследственную проверку. В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.