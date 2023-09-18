В Туле на проспекте Ленина 16-летний подросток упал с моста Фото: соцсети

Утром 18 сентября в Туле на проспекте Ленина, возле ТГПУ им. Л.Н. Толстого, подросток упал с моста. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По предварительной информации, на месте происшествия работала реанимационная бригада, которая госпитализировала 16-летнего юношу в больницу.

В связи с этим следственный комитет России по Тульской области организовал доследственную проверку. В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.