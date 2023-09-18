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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 8:08

В Туле 35-летний мужчина угнал и повредил автомобиль своего знакомого

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле 35-летний мужчина угнал и повредил автомобиль своего знакомого

В Туле 35-летний мужчина угнал и повредил автомобиль своего знакомого

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился 38-летний житель деревни Грачевка. Он рассказал, что от его дома угнали автомобиль «ВАЗ-2107», который чуть позже был обнаружен с механическими повреждениями в деревни Самохваловка.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался ранее судимый 35-летний знакомый заявителя, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку по факту случившегося. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.