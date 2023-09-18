В Туле 35-летний мужчина угнал и повредил автомобиль своего знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился 38-летний житель деревни Грачевка. Он рассказал, что от его дома угнали автомобиль «ВАЗ-2107», который чуть позже был обнаружен с механическими повреждениями в деревни Самохваловка.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался ранее судимый 35-летний знакомый заявителя, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку по факту случившегося. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.