На пожаре в жилом доме в Каменском районе погиб мужчина Фото: материалы пресс-служб

В деревне Ереминка Каменского района днем 17 сентября произошел пожар. Там примерно в 16:28 загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие прибыли 6 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 33 минуты, но после ликвидации пожара в здании было обнаружено тело 59-летнего мужчины.

В результате происшествия дом выгорел внутри по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.