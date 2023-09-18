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НовостиОбщество18 сентября 2023 7:01

В Туле прошел чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту

Гоночную трассу оборудовали на аэродроме в Мясново
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле прошел чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту

В Туле прошел чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту

Фото: материалы пресс-служб

В Туле прошел чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту в классе моделей F-9U, приуроченное ко Дню оружейника. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Гоночную трассу оборудовали на аэродроме в Мясново. В мероприятии участвовали команды из Москвы, Тулы, Белгорода, Нижнего Новгорода, Красноярска, Санкт-Петербурга.

Для победы участники должны были совершить успешные маневры в воздухе, преодолеть препятствия в виде арок и приземлиться. Управляли дронами с помощью очков виртуальной реальности и контроллера.

В результате в личном зачете первое и второе место заняли представители Белгорода, а третье – представитель Москвы. Что касается командного зачета, то золото завоевала Белгородская область, серебро – Москва, а бронзу – Сахалинская область.