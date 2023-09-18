В массовом ДТП на трассе М-2 под Тулой пострадал ребенок Фото: соцсети

В Тульской области на 190-м километре трассы М-2 «Крым» днем 17 сентября произошло массовое ДТП. Там столкнулись 5 автомобилей и грузовик «КамАЗ».

По информации тульской Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир одной из легковушек, которому оказали медицинскую помощь на месте происшествия и отпустили домой.

Также водителя большегруза госпитализировали в больницу с различными травмами. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.