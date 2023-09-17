В Туле на улице ствольной загорелся жилой дом: погиб мужчина Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Ствольной ночью 17 сентября произошел пожар. Там примерно в 1:18 загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие прибыли 16 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь только за 49 минут, но после ликвидации пожара в здании было обнаружено тело 49-летнего мужчины.

В результате происшествия дом выгорел внутри по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.