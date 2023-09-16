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НовостиОбщество16 сентября 2023 13:30

28 и 29 сентября в Туле на площади Победы ограничат остановку и стоянку транспорта

Там будут установлены соответствующие дорожные знаки, а также работать эвакуатор
Михаил КОРЕНЮГИН
28 и 29 сентября в Туле на площади Победы ограничат остановку и стоянку транспорта

28 и 29 сентября в Туле на площади Победы ограничат остановку и стоянку транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на площади Победы и прилегающей к ней территории временно ограничат остановку и стоянку транспорта. Информация об этом появилась в сборнике правовых актов.

Так, в связи с проведением массовых мероприятий ограничение будет действовать с 18:00 28 сентября до 16:00 29 сентября. Также там установят соответствующие знаки и будет работать эвакуатор.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.