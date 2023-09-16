28 и 29 сентября в Туле на площади Победы ограничат остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на площади Победы и прилегающей к ней территории временно ограничат остановку и стоянку транспорта. Информация об этом появилась в сборнике правовых актов.

Так, в связи с проведением массовых мероприятий ограничение будет действовать с 18:00 28 сентября до 16:00 29 сентября. Также там установят соответствующие знаки и будет работать эвакуатор.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.