Жителю Новомосковска вынесли приговор за кражу флага Российской Федерации с территории школы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Новомосковске, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества» и по «Назначение наказания по совокупности преступлений».

Установлено, что 41-летний подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения и рано утром проходил рядом с учебным заведением, на территории которого заметил развевающийся на ветру флаг. Злоумышленника заинтересовала данная вещь. Он аккуратно отцепил полотнище от веревки, положил к себе в сумку и скрылся, чтобы впоследствии вывесить его над своим домом.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 2 месяцам лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда.