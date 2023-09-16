В Тульской области за неделю выросла стоимость помидоров и бананов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тулстат опубликовал информацию, какие продукты сильнее всего подорожали в регионе за неделю по состоянию на 11 сентября.

Так, согласно статистке, выросла стоимость помидоров (на 8,69%), бананов (на 5,65%), шлифованного риса (на 2,14%) и огурцов (на 1,37%).

При этом ряд продуктов в Тульской области наоборот подешевел: белокочанная капуста (на 10,84%), свекла (на 5,79%) и яблоки (на 5,79%), морковь (на 3,49%) и репчатый лук (на 2,11%).

Что касается непродовольственных товаров, цена выросла на стиральный порошок (на 2,56%), а упала – на зубную пасту (на 1,42%) и на шампунь (на 1,31%).