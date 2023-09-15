В массовом ДТП на улице Октябрьской в Туле пострадал водитель автомобиля Renault Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Октябрьской днем 15 сентября произошло массовое ДТП. Там примерно в 12:50 столкнулись четыре легковушки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, участниками аварии стали автомобили BMW, Renault, Haval и Volkswagen, которые перекрыли сразу несколько полос дороги.

В результате ДТП пострадал водитель машины Renault. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.