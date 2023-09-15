Строительная готовность проспекта Ленина в Туле составляет 53% Фото: материалы пресс-служб

Строительная готовность проспекта Ленина в Туле составляется 53%. Подрядная организация ООО «УНИВЕРСАЛТЕХКОМ» отстает от графика более чем на месяц. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города.

Сейчас на данном участке полностью выполнены работы по укладке подстилающего и выравнивающего слоев, на 85% произведена установка бортового камня, а на 50% выполнены работы по ремонту тротуаров.

15 сентября рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальта от улицы Генерала Маргелова. Работы на проезжей части ведутся только в ночное время, чтобы не снижать пропускную способность.

Руководитель подрядной организации попросил у туляков прощения за доставленные неудобства и рассказал, что изначально неверно рассчитал свои силы и средства на два больших объекта. Он также занимается ремонтом на улице Кутузова, готовность которой составляет 95%.

Глава администрации города ответил, что на улице Кутузова необходимо завершить ремонтные работы к 25 сентября, а на проспекте Ленина – в первой декаде Октября.