В Новомосковске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже телефона

В Новомосковске росгвардейцы задержали телефонного фора. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Следуя по маршруту патрулирования, сотрудники Росгвардии получили ориентировку на 36-лентего мужчину, который украл мобильный телефон. На улице Кукунина они заметили подозреваемого, внешность которого была схода с описанием в ориентировке.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали его сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.