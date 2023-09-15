В Новомосковске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже телефона
В Новомосковске росгвардейцы задержали телефонного фора. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.
Следуя по маршруту патрулирования, сотрудники Росгвардии получили ориентировку на 36-лентего мужчину, который украл мобильный телефон. На улице Кукунина они заметили подозреваемого, внешность которого была схода с описанием в ориентировке.
Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали его сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.