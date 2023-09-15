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НовостиОбщество15 сентября 2023 14:16

В Новомосковске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже телефона

Мужчины передали полицейским для дальнейшего разбирательства
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже телефона

В Новомосковске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже телефона

В Новомосковске росгвардейцы задержали телефонного фора. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Следуя по маршруту патрулирования, сотрудники Росгвардии получили ориентировку на 36-лентего мужчину, который украл мобильный телефон. На улице Кукунина они заметили подозреваемого, внешность которого была схода с описанием в ориентировке.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали его сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.