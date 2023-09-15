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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 13:53

В Тульской области на Одоевском шоссе сгорел легковой автомобиль Chevrolet

В результате пожара никто не пострадал
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области на Одоевском шоссе сгорел легковой автомобиль Chevrolet

В Тульской области на Одоевском шоссе сгорел легковой автомобиль Chevrolet

Фото: соцсети

В Тульской области на перекрестке трассы М-2 «Крым» и Одоевского шоссе утром 15 сентября произошел пожар. Там загорелся легковой автомобиль Chevrolet Lacetti. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера примерно в 8:36. На место происшествия прибыли два пожарных расчета, которым удалось ликвидировать огонь.

В результате пожара у легковушки выгорел моторный отсек и обгорел капот. К счастью, никто не пострадал. В данный момент устанавливается причина возгорания.