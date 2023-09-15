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НовостиОбщество15 сентября 2023 13:01

Ушел из жизни тульский художник Валерий Бочаров

Валерий Иванович был членом Союза художников Росси
Михаил КОРЕНЮГИН
Ушел из жизни тульский художник Валерий Бочаров

Ушел из жизни тульский художник Валерий Бочаров

Фото: соцсети

14 сентября, на 84 году жизни скончался туляк Валерий Иванович Бочаров — член Союза художников России.

Валерий Иванович родился в 1939 году в Туле. Все свое детском он провел в поселке Косая гора. В 1962 году окончил Московское художественное училище, а в 1970 – Московский полиграфический институт.

В 1990 году мастер стал основателем отделения «Живопись» в Тульском колледже искусств имени Даргомыжского, а до 2004 года являлся его заведующим. Также он был преподавателем в Тульской детской художественной школе имени В. Д. Поленова.

Любыми местами тульского художника были Ясная Поляна, исторические места Белева, уездная Крапивна, Чекалин-Лихвин на побережье красавицы Оки и окрестности Косой Горы с рекой Воронкой.