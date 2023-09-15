Ушел из жизни тульский художник Валерий Бочаров Фото: соцсети

14 сентября, на 84 году жизни скончался туляк Валерий Иванович Бочаров — член Союза художников России.

Валерий Иванович родился в 1939 году в Туле. Все свое детском он провел в поселке Косая гора. В 1962 году окончил Московское художественное училище, а в 1970 – Московский полиграфический институт.

В 1990 году мастер стал основателем отделения «Живопись» в Тульском колледже искусств имени Даргомыжского, а до 2004 года являлся его заведующим. Также он был преподавателем в Тульской детской художественной школе имени В. Д. Поленова.

Любыми местами тульского художника были Ясная Поляна, исторические места Белева, уездная Крапивна, Чекалин-Лихвин на побережье красавицы Оки и окрестности Косой Горы с рекой Воронкой.