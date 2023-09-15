В Туле на улице Металлургов произошло ДТП с участием нового трамвая «Львенок» Фото: соцсети

В Туле на пересечении улице Металлургов днем 15 сентября произошло ДТП. Там столкнулись автомобиль Lada и новый трамвай «Львенок». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В связи с этим на данном участке дороги образовалась небольшая пробка. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, последнее ДТП с новым трамваем «Львенок» произошло 28 июля на пересечении улицы Пролетарской и Епифанской.