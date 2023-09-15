Соперником тульского «Арсенала» в кубке России стал «Леон Сатурн» Фото: материалы пресс-служб

15 сентября прошла жеребьевка четвертого тура Кубка России, на которой стал известен соперник тульского «Арсенала» в стадии 1/32 Пути регионов.

В результате оружейники сыграют с «Леон Старуном» из Раменского. Игра пройдет в период с 26 по 28 сентября.

Отметит, что «Леон Сатурн выступает в дивизионе «Б» второй лиги. Генеральным директором и главным тренером команды является бывший футболист сборной России Роман Широков.