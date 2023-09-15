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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 11:18

Две жительницы Тулы предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков

Злоумышленниц остановили сотрудники правоохранительных органов
Михаил КОРЕНЮГИН
Две жительницы Тулы предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков

Две жительницы Тулы предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Две женщины, проживающие в Туле, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемые 41 и 47 лет через мессенджер вступили в преступный сговор на сбыт запрещенных веществ в крупном размере на территории Тульской области. 6 февраля 2023 года в Московской области они забрали партию героина и метадона общим весом 148,83 грамма, которую спрятали в одежде. После злоумышленницы на такси поехали в оружейную столицы с целью дальнейшего сбыта, однако их остановили сотрудники правоохранительных органов.

В ходе осмотра мобильного телефона одной из них полицейские нашли фотографии с изображением мест тайников-закладок в Зареченском округе. В результате оперативно-разыскных мероприятий изъято 3,21 грамма героина.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.