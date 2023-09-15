Две жительницы Тулы предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Две женщины, проживающие в Туле, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемые 41 и 47 лет через мессенджер вступили в преступный сговор на сбыт запрещенных веществ в крупном размере на территории Тульской области. 6 февраля 2023 года в Московской области они забрали партию героина и метадона общим весом 148,83 грамма, которую спрятали в одежде. После злоумышленницы на такси поехали в оружейную столицы с целью дальнейшего сбыта, однако их остановили сотрудники правоохранительных органов.

В ходе осмотра мобильного телефона одной из них полицейские нашли фотографии с изображением мест тайников-закладок в Зареченском округе. В результате оперативно-разыскных мероприятий изъято 3,21 грамма героина.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.