В Новомосковске 25-летний мужчина не справился с управлением и упал с мотоцикла Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на улице Мира вечером 14 сентября произошло ДТП. Там примерно в 18:50 водитель упал с мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 25-летний мужчина, управляя мотоциклом Racer RC300, не справился с управлением и совершил падение с транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой. В момент происшествия он находился в мотошлеме.