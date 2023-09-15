В Узловой состоялось торжественное открытие памятника пожарным и спасателям Фото: материалы пресс-служб

14 сентября на территории химического предприятия в Узловой состоялось торжественное открытие памятника «Слава отваге пожарных и спасателей». Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Памятник, созданный из восстановленного пожарного автомобиля, поставлен на постамент. На данный момент эта машина имеет только историческую ценность, но ранее она была основным техническим средством пожарной охраны.

Место установки монумента на территории химического предприятия выбрано не случайно. Летом 2021 года там произошел крупный пожар, площадь которого составила свыше 160 квадратных метров. Сотрудники МЧС боролись с огнем два часа и им удалось избежать серьезной аварии и катастрофы.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны пожарной охраны, председатели совета ветеранов МЧС России Центрального федерального округа, сотрудники тульского спасательного ведомства, представители предприятия и администрации муниципального образования.