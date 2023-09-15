В Туле сотрудники полиции задержали курьера телефонных мошенников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлениями обращались пожилые граждане в возрасте от 85 до 87 лет. Им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал человек и забирал деньги. В общей сумме было похищено 819 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение курьера телефонных мошенников. Им оказался безработный и ранее судимый 20-летний житель Калуги.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Также полицейские выясняют причастность задержанного к совершению подобных преступлений на территории Тульской области и других регионов.