Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 сентября 2023 10:03

В Туле сотрудники полиции задержали курьера телефонных мошенников

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле сотрудники полиции задержали курьера телефонных мошенников

В Туле сотрудники полиции задержали курьера телефонных мошенников

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлениями обращались пожилые граждане в возрасте от 85 до 87 лет. Им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал человек и забирал деньги. В общей сумме было похищено 819 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение курьера телефонных мошенников. Им оказался безработный и ранее судимый 20-летний житель Калуги.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Также полицейские выясняют причастность задержанного к совершению подобных преступлений на территории Тульской области и других регионов.