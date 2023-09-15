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НовостиОбщество15 сентября 2023 9:40

С 16 по 18 сентября в Центральном переулке Тулы ограничат движение транспорта

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
С 16 по 18 сентября в Центральном переулке Тулы ограничат движение транспорта

С 16 по 18 сентября в Центральном переулке Тулы ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Центральном переулке Тулы временно ограничат движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в период проведения ремонта дорожного покрытия, в целях обеспечения безопасности движения, запрет будет действовать с 6:00 16 сентября до 6:00 18 сентября.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.