В Плавске пьяный мужчина зарезал знакомого и скрылся с места преступления Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Установлено, что 12 сентября 2023 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим знакомым в квартире, расположенной на улице Красноармейской в Плавске. В один момент между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине один удар ножом в ногу. Потерпевший сразу же потерял сознание и скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся.

На данный момент следователи провели осмотр места преступления, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Злоумышленника задержали. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.