В Туле на улице Кутузова автомобиль Nissan сбил 13-летнюю девочку Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Кутузова днем 14 сентября произошло ДТП. Там примерно в 14:25 легковушка сбила несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

Так, 35-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Terrano, совершила наезд на 13-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП пострадал девочка-пешеход. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.