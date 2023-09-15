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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 8:08

В Туле на улице Кутузова автомобиль Nissan сбил 13-летнюю девочку

Несовершеннолетнему пешеходу потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Кутузова автомобиль Nissan сбил 13-летнюю девочку

В Туле на улице Кутузова автомобиль Nissan сбил 13-летнюю девочку

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Кутузова днем 14 сентября произошло ДТП. Там примерно в 14:25 легковушка сбила несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

Так, 35-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Terrano, совершила наезд на 13-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП пострадал девочка-пешеход. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.