15 сентября часть Центрального округа Тулы осталась без воды из-за аварии Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произошло в 8:00.

Так, подача холодной воды прекратилась в домах №97к1, 99, 101 и 103 по улице Ф. Энгельса, домах №52, 52б, 54, 54к1, 56 и 58 на проспекте Ленина, домах №85, 87 и 118 по улице Л. Толстого и доме №10 по улице Первомайской.

Сами аварийно-восстановительные работы пройдут по адресу: улица Л. Толстого/улица Ф. Энгельса.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.