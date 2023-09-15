16 сентября в Туле на Казанской набережной пройдет конкурс-фестиваль «PROтрадиции» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

16 сентября в Туле на Казанской набережной пройдет конкурс-фестиваль «PROтрадиции». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В программе фестиваля:

– в 12:20 – конкурсные выступления в направлениях «Народная сценическая культура» и «Традиционный фольклор»;

– в 15:00 – конкурсные выступления в направлениях «Хореографическое искусство», «Театральное искусство» и «Игра на гуслях»;

– с 16:00 до 18:00 – выступление Фольклорного центра (г. Москва);

– с 18:00 до 19:00 – концертная программа «V лучших народных традициях»;

– с 19:00 до 20:00 – выступление Народного вокально-инструментального ансамбля «Славянская песня» (Беларусь);

– с 20:00 до 21:00 – выступление этно-коллектива «Полынь Folk»;

– с 21:00 до 22:00 – выступление группы Runa Project.

Также гостей и жителей оружейной столицы ждут мастер-классы, интерактивные площадки и ярмарка мастеров-ремесленников.