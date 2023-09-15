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НовостиОбщество15 сентября 2023 8:31

В Тульской области с начала года больше всего выросла стоимость капусты и моркови

При этом целый ряд продуктов в регионе стал дешевле
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области с начала года больше всего выросла стоимость капусты и моркови

В Тульской области с начала года больше всего выросла стоимость капусты и моркови

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области с января по июнь 2023 года выросли цены на ряд продовольственных товаров. Так, за данный период в регионе больше всего подорожали овощи. Об этом сообщает Туластат.

Так, согласно статистке, выросла стоимость капусты (на 171%), моркови (на 124%), репчатого лука (121%), столовой свеклы (на 83%), картофеля (на 73%), винограда (на 56%) и яблок (на 40%).

При этом ряд продуктов в Тульской области наоборот подешевел: огурцы (на 41%), помидоры (на 9,5%), замороженные овощи (на 3,2%) и орехи (на 3,1%).