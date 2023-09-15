В Туле 19-летний молодой человек украл кроссовки из магазина спортивных товаров Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился сотрудник одного из магазинов по продаже спортивных товаров. Он рассказал, что из торгового зала, расположенного на улице Советской, украли пару кроссовок.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 19-летний молодой человек, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания.