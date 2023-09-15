Вратарь Станислав Черчесов-младший перешел в тульский «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

Вратарь Станислав Черчесов-младший пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

28-летний сын бывшего главного тренера сборной России получил футбольное образование в Австрии. Первый его профессиональный контракт был подписан с футбольным клубом «Амкар».

Также он выступал за московское «Динамо», новороссийский «Черноморец», «Олимп-Долгопрудный», калининградскую «Балтику» и подмосковные «Химки».

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 000 евро. Станислав подписал контракт с оружейниками до 30 июня 2024 года.