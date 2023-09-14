В Туле на улице Карпова автомобиль Kia сбил 40-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Карпова вечером 13 сентября произошло ДТП. Там примерно в 19:25 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 45-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода при наличии его в зоне видимости, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.