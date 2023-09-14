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НовостиСпорт14 сентября 2023 14:18

Туляки завоевали 6 бронзовых медалей на первенстве России по айкидо

Спортсмены тренируются под руководством Абраменкова С. В. и Козлова А. А.
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляки завоевали 6 бронзовых медалей на первенстве России по айкидо

Туляки завоевали 6 бронзовых медалей на первенстве России по айкидо

Фото: материалы пресс-служб

С 8 по 13 сентября в Анапе проходило первенство России по айкидо среди юниоров и юниорок 16-18 лет, а также юношей и девушек 13-15 лет. В них приняли участие более 300 человек из 30 регионов страны.

По информации пресс-служба регионального министерства спорта, представители Тульской области завоевали 6 бронзовых медалей.

Так, туляки Миронова Маргарита и Власова Ольга стали призерами в дисциплинах Кихон-вадза и парных Дзюи-вадза среди юниорок 16-18 лет.

Также Нестеров Егор показал достойный результат среди юношей 13-15 лет в дисциплине парный Кихон-вадза, а Евглевский Руслан – в дисциплине парный Дзюи-вадза.