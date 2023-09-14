Туляка приговорили к 8 годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Установлено, что с октября 2022 года по апрель 2023 года 23-летний подсудимый хранил по месту своего жительства 18 граммов наркотических средств с целью дальнейшего сбыта. Однако его незаконную деятельность приселки сотрудники правоохранительных органов. Запрещенные вещества у туляка изъяли.

Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.