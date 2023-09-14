Главным судьей матча между «Арсеналом» и «Шинником» назначен Михаил Черемных Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 10-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с ярославским «Шинником». Главным судьей матча назначен Михаил Черемных из Перми.

Ему будут ассистировать Андрей Кужелев из Пикалёво и Ярослав Калиниченко из Перми. Резервный судья – Дмитрий Крайнов из Твери. Инспектор — москвич Алексей Монахов.

Матч начнется 17 сентября в 18:00 в Туле.

На данный момент туляки идут на 13 месте в таблице, имея 10 очков в турнирной таблице, а ярославцы на 3 месте с 16 очками.