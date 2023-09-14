В ДТП в Новомосковске пострадал 16-летний пассажир автомобиля Ford Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на улице Трудовые Резервы днем 13 сентября произошло ДТП. Там примерно в 16:45 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 42-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Lada Largus, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал 16-летний юноша-пассажир автомобиля Ford. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.