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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 12:35

В Туле на улице Приупской сгорел двухэтажный гараж

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Приупской сгорел двухэтажный гараж

В Туле на улице Приупской сгорел двухэтажный гараж

Фото: соцсети

В Туле на улице Приупской ночью 14 сентября произошел пожар. Там загорелся двухэтажный гараж. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера примерно в 00:30. На место происшествия незамедлительно отправились 6 пожарных расчетов.

В результате пожара никто не пострадал, но гараж размером 4 х 6 метров выгорел по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.