В Заокском районе произошло попутное столкновение автомобилей Nissan и Volvo Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе на 118-ом километре автодороги М-2 «Крым» днем 13 сентября произошло ДТП. Там примерно в 16:00 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД,

- 69-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, совершил попутное столкновение с автомобилем Volvo FE, за рулем которого находился 41-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала 68-летняя женщина-пассажир автомобиля Nissan. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.