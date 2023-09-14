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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 11:43

В Заокском районе произошло попутное столкновение автомобилей Nissan и Volvo

В ДТП пострадала женщина-пассажир одной из легковушек
Михаил КОРЕНЮГИН
В Заокском районе произошло попутное столкновение автомобилей Nissan и Volvo

В Заокском районе произошло попутное столкновение автомобилей Nissan и Volvo

Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе на 118-ом километре автодороги М-2 «Крым» днем 13 сентября произошло ДТП. Там примерно в 16:00 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД,

- 69-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, совершил попутное столкновение с автомобилем Volvo FE, за рулем которого находился 41-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала 68-летняя женщина-пассажир автомобиля Nissan. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.