Нападающий Дмитрий Барков подписал контракт с тульским «Арсеналом» Фото: материалы пресс-служб

Футболист Дмитрий Барков перешел в тульский «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

31-летний нападающий является воспитанником московского петербургской ДЮСШ «Коломяги». С 2011 года он выступал за «Карелию», «Тосно», «Калугу», «Истиклол» из Таджикистана, «Нарва-Транс» (Эстония), «Химки» и «СКА-Хабаровск».

В прошлом сезоне Дмитрий был игроком калининградской «Балтики». За нее он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 250 000 евро.