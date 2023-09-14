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НовостиСпорт14 сентября 2023 11:17

Нападающий Дмитрий Барков подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Футболист является воспитанником петербургской ДЮСШ «Коломяги»
Михаил КОРЕНЮГИН
Нападающий Дмитрий Барков подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Нападающий Дмитрий Барков подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Фото: материалы пресс-служб

Футболист Дмитрий Барков перешел в тульский «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

31-летний нападающий является воспитанником московского петербургской ДЮСШ «Коломяги». С 2011 года он выступал за «Карелию», «Тосно», «Калугу», «Истиклол» из Таджикистана, «Нарва-Транс» (Эстония), «Химки» и «СКА-Хабаровск».

В прошлом сезоне Дмитрий был игроком калининградской «Балтики». За нее он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 250 000 евро.