Жителя Дубенского района осудили на 9,5 лет за убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Дубенском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Установлено, что утром 23 декабря 2022 года 37-летний подсудимый, проживающий у знакомого в селе Воскресенском, находился в состоянии алкогольного опьянения. В один момент между ним и хозяином квартиры возник конфликт из-за неуплаты гостем коммунальных платежей, в ходе которого злоумышленник нанес 57-летнему мужчине два удара ножом в голову и несколько ударов кулаком по лицу и телу. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы на срок 9 лет 5 месяцев и 15 дней. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.