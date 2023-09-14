Администрация Новомосковска выплатит компенсацию пострадавшему от бродячей собаки ребенку
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Новомосковске на улице Парковая в августе 2022 года безнадзорная собака покусала 11-летнего ребенка, причинив повреждения, имеющие критерии легкого вреда здоровью. В связи с этим межрайонная прокуратура провела проверку.
Установлено, администрация муниципального образования не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев. В результате чего пострадал несовершеннолетний ребенок.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с администрации города в пользу законных представителей покусанного мальчика компенсацию в размере 30 тысяч рублей.