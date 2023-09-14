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НовостиОбщество14 сентября 2023 9:38

Администрация Новомосковска выплатит компенсацию пострадавшему от бродячей собаки ребенку

Межрайонная прокуратура провела проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
Администрация Новомосковска выплатит компенсацию пострадавшему от бродячей собаки ребенку

Администрация Новомосковска выплатит компенсацию пострадавшему от бродячей собаки ребенку

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новомосковске на улице Парковая в августе 2022 года безнадзорная собака покусала 11-летнего ребенка, причинив повреждения, имеющие критерии легкого вреда здоровью. В связи с этим межрайонная прокуратура провела проверку.

Установлено, администрация муниципального образования не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев. В результате чего пострадал несовершеннолетний ребенок.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с администрации города в пользу законных представителей покусанного мальчика компенсацию в размере 30 тысяч рублей.