Администрация Новомосковска выплатит компенсацию пострадавшему от бродячей собаки ребенку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новомосковске на улице Парковая в августе 2022 года безнадзорная собака покусала 11-летнего ребенка, причинив повреждения, имеющие критерии легкого вреда здоровью. В связи с этим межрайонная прокуратура провела проверку.

Установлено, администрация муниципального образования не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев. В результате чего пострадал несовершеннолетний ребенок.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с администрации города в пользу законных представителей покусанного мальчика компенсацию в размере 30 тысяч рублей.