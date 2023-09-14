На пожаре в многоквартирном доме в Щекино погиб мужчина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Щекино на улице Ленина ночью 14 сентября произошел пожар. Там примерно в 00:32 загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие прибыли 7 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 5 минут. Также сотрудники МЧС спасли мужчину, однако позже он скончался, из-за отравления продуктами горения.

В результате происшествия в ванной комнате оплавилась стиральная машина, а помещение закоптилось по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.