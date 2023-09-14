В Туле трое мужчин похитили почти 2 миллиона рублей из припаркованного автомобиля Фото: материалы пресс-служб

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился 45-летний мужчина. Он рассказал, что из припаркованного им на Красноармейском проспекте автомобиля Daewoo Matiz украли сумку, в которой находился 1 миллион 850 тысяч рублей и документы.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личности преступников. Ими оказали трое безработных мужчина 1983, 1992 и 2001 годов рождения.

По предварительной информации, злоумышленники вступили в преступный сговор и узнали, где, когда и с какой суммой будет находится потерпевший. Они проследи за заявителем до места стоянки, разбили окно автомобиля, похитили сумку с деньгами и скрылись с места преступления.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). В ходе проведения обысков в местах жительства злоумышленников полицейские нашли часть похищенной суммы. Задержанные дали признательные показания.